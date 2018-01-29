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    Son dakika... Jetler Irak'ta PKK kamplarını vurdu

    AA
    29.01.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi. 

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bulunan Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk bölgelerine yapılan hava harekatında 8 hedefin imha edildiğini açıkladı. 

    TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak kuzeyi Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

    Etiketler: afrin , son dakika
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