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    Hava sahası açıldı: Türk Jetleri havalandı

    AA
    09.02.2018 - 00:28 | Son Güncelleme:

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor. Sınır hattında konuşlu birliklerdeki Fırtına Obüs’ler ve Çok Namlulu Roket Atar sistemleri de Afrin'deki terör mevzilerini ateş altına aldı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenliyor.

    Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

    GECE YARISI BAŞLADI

    TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.

    Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.

    'FIRTINA' DA VURUYOR

    Zeytin Dali Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör mevzileri, sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüs’ler ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş altına alındı. Gece yarısından itibaren başlayan atışlar aralıklarla devam ederken, top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuldu. .

    Afrin havasında Rusya molasıAfrin havasında Rusya molası

    Etiketler: afrin , pyd , pkk , son dakika
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