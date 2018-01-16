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    Son dakika! Japonya'da "Kuzey Kore füze atacak" paniği

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

    Japonya'da kamuya bağlı yayın kuruluşu NHK, Kuzey Kore'ye ait bir füzenin dakikalar içinde ülkeye atılacağını duyurdu. NHK, kısa süre içinde yaptığı açıklamada, olayın yanlış bir alarm olduğunu bildirdi.

    Olay Japonya'da büyük bir paniğe neden oldu. 

    NHK'nın uyarı mesajında " Kuzey Kore muhtemelen füze fırlattı. Hükümeten J-uyarısı: Bina içlerini ve yeraltını tahliye edin" dendi.
    Asılsız füze saldırısı uyarısı telefonunda NHK'nın uygulamasını bulunduranlara da geldi.

    Ancak dakikalar içerisinde NHK hatasını düzelterek özür diledi.

    Özürde "(Yerel saatle) 6.55'de NHK internet sitesi ve NHK'nın felaket önleme uygulaması Kuzey Kore'den füze fırlatıldığını duyurdu ancak bu doğru değildi. Hükümetten J-uyarısı yapılmadı.Özür dileriz" dendi.


    Özürde kullanılan 'J-uyarısı', Tokyo'nun 2007'de  ülke genelinde faaliyete soktuğu ve çeşitli tehditler konusunda halkı bilgilendirme amaçlı kullanılan bir uyarı sistemi.

    Ancak yanlış alarma neyin sebep olduğu açıklanmadı.

    YAKIN ZAMANDA YAŞANAN 2. YANLIŞ ALARM

    Sputnik'in haberine göre 4 gün önce Hawaii'de de Kuzey Kore'den balistik füze atıldığı belirtilerek 'acilen sığınaklara gidilmesi' yönünde uyarı yayınlanmış ancak halkta paniğe neden olan uyarının daha sonra yanlışlıkla yapıldığı ve asılsız olduğu açıklanmıştı.

    Açıklamda bir personelin 'yanlış düğmeye bastığı' belirtilmişti. Hatanın düzeltilmesi ise 38 dakikayı bulmuştu.

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    Etiketler: son dakika , japon , haberler
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