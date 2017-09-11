Japon öğrenci ve öğretim üyesini caretta caretta yaraladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, geçen yıl Japon Shizuoka Kültür ve Sanat Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile "Ege Denizi’nde Mavi Yolculuk ve Yat Charter Sektörü İçin Tasarımlar" konusunda ortak çalışma başlattı. Bu kapsamdadüzenlenen 4. Uluslararası Tasarım Çalıştayı’na Japonya’dan 8 öğrenci ve 3 öğretim üyesi; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden 13 öğrenci ve 4 öğretim üyesi katıldı. Çalıştaya katılan Japan ve Türk öğretim üyeleri öğrencileriyle birlikte incelemelerde bulunmak için 5 günlüğüne Muğla’nın Bodrum ilçesine geçti.



Tekne ile denize açılan Türk ve Japon öğretmen ve öğrenciler Kara Ada, Orak Adası ve Akvaryum, Tavşanburnu koylarında incelemelerde bulundu. Bodrum’a 12 mil mesafedeki Orak Adası’nda geçen 8 Eylül’deki inceleme sırasında denize atlayan 19 yaşındaki Japon kız öğrenci Watanabe Ai’nin bir süre sonra bir caretta carettanın saldırısına uğradı. Deniz kaplumbağasının bacağının üç yerinden ısırdığı genç kızın feryatları üzerine, yardım için 29 yaşındaki kadın öğretim üyesi Yasuko Takayama ve yatın personeli de suya atladı. Caretta carettalar biri bu defa öğretim üyesi Yasuko Takayama’ya saldırıp, bacağı ve karnının yan tarafından ısırdı. Caretta carettanın saldırısına uğrayarak yaralanan konuk öğrenci ve öğretim üyesi, sudan çıkartılıp, tedavileri için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kuduz aşıları yapılıp, yarım gün müşahade altında tutulan iki Japon, taburcu edildi.







’UYARAN OLMADI’



Yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine anlatan öğretim üyesi Yasuko Takayama, Orak Adası’nın adeta cennetten bir köşe olduğunu belirtip, "Denizde yüzen öğrencilerimizden birinin çığlıkları ile irkildik. Hemen denize atlayıp, teknedeki diğer kişiler ile yardımına gittik. Ancak, caretta caretalan beni de ısırdı. Biz de ne olduğunu sonradan öğrendik. Bizi caretta carettaların saldırısı konusunda uyaran olmadı" dedi.



’REHABİLİTE EDİLMELİ’



Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, aylardır birinin ölümüne neden olacağıın belirtip, saldırgan caretta carettanın buradan alınıp, rehabilite edilmesi konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtip, "Ancak, bunu yaptığım için neredeyse doğa ve hayvan düşmanı ilan edileceğim. O deniz kaplumbağasının ruh hali bozulmuş, tedavi edilesi gerekiyor. Orak Adası’nı turizme yasaklama zaten mümkün değil. Önlem alınması için illede birinin ölmesi mi gerekiyor? Acil olarak önlem alınması için tüm ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Bu kez caretta caretta Japon öğrenci ve öğretmenine saldırdı. Bu durum Sahil Güvenlik ve devletin ilgili kurumları tarafından da biliniyor ve kayıt altında" dedi. Demiröz, yaklaşık iki hafta önce Gaziantep’den Bodrum’a tatile gelip, kiraladıkları yat ile çıktıkları mavi yolculukta Orak Adası’nda mola verip, denize giren aileden 9 yaşındaki bir çocuk ile annesine saldıran caretta carettayı o an yatta bulunan bir iş adamının tabancasıyla sırtından vurduğunun bir kaptan tarafından anlatıldığını da aktarıp, acil önlem alınması gerektiğini bir kez daha yineledi.





