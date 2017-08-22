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    Son dakika: İzmir'deki orman yangınıyla ilgili inanılmaz iddia

    Cevdet ŞEN/KINIK-DHA
    22 Ağustos 2017 - 22:53Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 11:12

    İZMİR'in Kınık ilçesi Arpaseki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.30'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı. Bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Köylüler, bölgeye göktaşı düştüğünü, yangının bu nedenle başladığını öne sürdü.

    Arpaseki Muhtarı Ergün Şahan, düşen cismin ışıklı bir cisim olduğunu hatta komşu mahalle olan Aziziye Mahallesi’nden de görüldüğünü iddia etti. Yangın yerine yakın oturan İsmail Süren, “Düşen cisim yuvarlak bir şeydi. Ses yoktu, etrafına ışık saçıp, derenin içine düştü” dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıldığını belirtti. 

    Etiketler: orman yangını , izmir , gazetehaberleri
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