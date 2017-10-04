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    İzmir'de otogarda DEAŞ'lı terörist krokilerle yakalandı

    Banu ŞEN/İZMİR-AA
    04.10.2017 - 19:38 | Son Güncelleme:

    İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin yaptığı ortak çalışmada dün (4 ekim)  11.45 sıralarında İzmir Otogarı'nda Abdullah Zerzor adlı Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı. 

    Yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiğine ait silahlı  çok sayıda fotoğrafının bulunduğu tespit edilen Zerzor gözaltına alındı. Tahkikatın İzmir TEM Şubesi'nce çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.  

    İzmirde otogarda DEAŞlı terörist krokilerle yakalandı

    Suriye uyruklu olduğu belirlenen A.Z'nin elindeki valiz ve çantasında yapılan aramada askeri kıyafetler, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, sim kart ile çeşitli ebatlarda devre tamamlayıcı ve aktarım kabloları bulundu.

    KROKİLER DE BULUNDU

    Zanlının telefonunu inceleyen ekipler, askeri kamuflajlı uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar, askeri araçların geçişini gösteren videolar ve havadan çekilmiş değişik krokiler olduğunu tespit etti.

     

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    Etiketler: izmir , otogar , terörist , deaş
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