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    Son dakika: İzmir'de hareketli saatler

    Banu ŞEN / İZMİR
    09.09.2017 - 11:06 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 11:13

    Başbakan Binali Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dünkü törende yaşanan gerginliğin ardından ilk kez Konak Meydanı'nda İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde bir araya geldi. Tören alanındaki iki kalabalık grubun arasında polis güvenlik önlemi aldı. Bir taraf "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diğer taraf "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atarken çıkan gerginlik, polisin ve araya giren milletvekillerinin çabalarıyla sona erdi.

    9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş törenleri İzmir Valiliği önünde tarihi binaya bayrak çekiş ve atlı süvari birliklerinin gösterisiyle başladı.

    Bir grup "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratı yaptı ve tekbir getirdi, bir diğer grup ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" diye slogan attı. Son dakika: İzmirde hareketli saatler

    Gerginliğin artması üzerine iki grubun arasına çevik kuvvet girdi ve CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay ile Musa Çam'ın telkinleriyle ikinci grup dağıldı.

    Bu gruptan bayrak taşıyan yaşlı bir kadın meydanda kaldı ve sadece "İzmir" diye slogan attı.

    Meydanda bunlar olurken protokolde ise dünkü gerginlikten eser yoktu.

    Son dakika: İzmirde hareketli saatler

    Dün Selçuk'ta Başbakan Yıldırım'ın programını kürsüde konuşma yaptığı sırada protestolar sonrası terk eden Aziz Kocaoğlu da alana geldi.

    Kocaoğlu alana girdikten sonra protokolde yerini alırken Başbakan Yıldırım ile el sıkıştılar.

    Törenin ardından Başbakan Yıldırım, Buca Seyhan İZBAN İnkılap İstasyonu'nda Buca Gençlik Merkezi'nin açılışı ile Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma törenlerine katılmak üzere alandan ayrıldı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında hayata geçirilen toplu taşıma sistemi İZBAN'ın Selçuk hattının dünkü açılış töreni sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

    Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan Kocaoğlu'nun konuşması sırasında sloganlar yükselmiş, kendisine hakaret edildiğini belirten Kocaoğlu "Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız kırkı geçti. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Adam gibi durmaya çağırıyorum" diyerek kürseden ayrılmıştı.

    Başbakan Yıldırım ise “Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan’ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun” demişti.

    Aziz Kocaoğlu tepki gösterip töreni terk etti...Aziz Kocaoğlu tepki gösterip töreni terk etti...

    İzmirde 9 Eylül coşkusu... Halk bayraklarla sokaklara aktıİzmir'de 9 Eylül coşkusu... Halk bayraklarla sokaklara aktı

    Etiketler: Binali Yıldırım , Aziz Kocaoğlu , izmir , son dakika haberi
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