MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son dakika: İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasında patlama, yaralılar var

    Son dakika: İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasında patlama, yaralılar var

    Banu ŞEN / İZMİR
    31.08.2017 - 08:39 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 09:57

    İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynırında patlama meydana geldi. 8 kişi yaralandı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • İzmirde patlama
    • İzmirde patlama
    • İzmirde patlama
    • İzmirde patlama

    Hürriyet'in edindiği bilgiye göre konteynıra konan patlayıcı, cezaevi infaz memuru ve görevlilerini taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında, saat 08.01'de patladı. Bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı tahmin ediliyor. 

    8 yaralıdan durumu daha ciddi olan biri 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde, diğerleri ise Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

    Son dakika: İzmirde cezaevi servisinin geçişi sırasında patlama, yaralılar var

    ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

    İzmir'deki patlamaya ilişki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gül, hain saldırıyı nefretle kınadı, yaralılara Allah'tan acil şifaler diledi.

    Son dakika: İzmirde cezaevi servisinin geçişi sırasında patlama, yaralılar var


    Etiketler: izmir , Saldırılar , Son dakika
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri