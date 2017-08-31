Son dakika: İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasında patlama, yaralılar var

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre konteynıra konan patlayıcı, cezaevi infaz memuru ve görevlilerini taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında, saat 08.01'de patladı. Bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı tahmin ediliyor.

8 yaralıdan durumu daha ciddi olan biri 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde, diğerleri ise Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI



İzmir'deki patlamaya ilişki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gül, hain saldırıyı nefretle kınadı, yaralılara Allah'tan acil şifaler diledi.









