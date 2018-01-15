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    Son dakika... İtiraf etti! Günlerdir kayıp olan işadamının cesedine ulaşıldı

    Yaşar ANTER - Nilüfer DEMİR / DHA
    15.01.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde dokuz gündür aranan işadamı Ali Özdemir'in (46) cesedi bulundu. Bodrum’daki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin de sahibi olan Özdemir, eski ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski ortakla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

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    • Bodrumda işletmeci Ali Özdemir günlerdir kayıp
    • Bodrumda işletmeci Ali Özdemir günlerdir kayıp
    • Bodrumda işletmeci Ali Özdemir günlerdir kayıp
    • Bodrumda işletmeci Ali Özdemir günlerdir kayıp

    Bitez mahallesindeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak Cumartesi günü sabahı kayboldu. Yakınları, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

    Uzun yıllardır Bodrum iş hayatının içerisinde olan Özdemir'i bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı arama çalışmalarına AKUT ekipleri de katıldı. Çalışmalar sırasında Özdemir'in aracı, Konacık mahallesinde yol kenarında park edilmiş halde bulundu. 

    Son dakika... İtiraf etti Günlerdir kayıp olan işadamının cesedine ulaşıldı

    ESKİ ORTAĞI İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

    Özdemir’in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak’ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi. Tedavisinin ardından Mustafa Ö.’nün ifadesine başvuruldu.

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    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, CESEDİN YERİNİ SÖYLEDİ

    M.Ö.’nün cinayeti itiraf etmesi üzerine, güvenlik güçleri söylediği bölgede arama yaptı. Çalışmalar sonucu Özdemir’in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cesedin üzerinin çam dallarıyla örtüldüğü görüldü. 

    Son dakika... İtiraf etti Günlerdir kayıp olan işadamının cesedine ulaşıldı

    BAŞINDAN, SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

    Yapılan ilk incelemede, Özdemir’in başından, sırtından ve göğsünden ateşli silahla vurulduğu tespit edildi.  Özdemir’in cesedi, Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

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    EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ

    Polis, olayla ilgili olarak Mustafa Ö. ile kayınperinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alındı. Mustafa Ö.’nün 5 Ocak’ta eşi T.Ö.’nün doğum günü kutlaması sırasında evinde yatılı olarak ağırladığı Özdemir ile sabah ormanlık alana yürüyüşe gittiği, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için de öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. 

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    YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

    Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma devam ediyor. Özdemir'in cesedinin bulunduğunu  öğrenen yakınları hastaneye koştu. Özdemir'in yakınları, hastanede gözyaşlarını tutamadı.

    Etiketler: son dakika
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