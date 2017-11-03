Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>İtalyan şef Türkiye'deki 5 restoranını kapattı!

İtalyan şef Türkiye'deki 5 restoranını kapattı!

Hürriyet Haber
03.11.2017 - 10:49 | Son Güncelleme:

Carluccio's isimli restoranların sahibi İtalyan şef Antonio Carluccio, Türkiye'deki restoranlarını tek tek kapatıyor. Hedefi 10'a ulaşmaktı ancak şimdi İstanbul'da sadece bir restoranı kaldı.

Jamie Oliver'ın ustası olan Antonio Carluccio beş restoranını kapattı. Dünyanın farklı ülkelerine yayılan Carluccio's isimli restoranların 65’inci şubesi 2012’de Türkiye’de açılmıştı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre onun da tercihi lüks markalara ev sahipliği yapan Kanyon AVM olmuştu. 

10 TANE DAHA KURACAKTI

İtalyan usta, Carluccio's adlı restoranlarının sayısını artırdı. Göktürk, Çiftehavuzlar, Akasya, Nişantaşı ve Atatürk Havalimanı şubelerini hizmete açtı. Sayı 6’ya ulaştı. Hedef 10 şubeyi daha hizmete almaktı fakat planlar tutmadı. Kepenkler inmeye başladı birer birer… Göktürk, Çiftehavuzlar, Akasya, Nişantaşı’nın ardından geçtiğimiz günlerde Kanyon AVM’deki şube de kapandı. Sadece Atatürk Havalimanı şubesi kaldı.

İNGİLİZ ŞEF DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GİTMİŞTİ

‘İngiltere Kraliçesi’nin aşçısı’ olarak bilinen dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver, 32’nci restoranını 2013 yılı sonunda İstanbul’da açmıştı. Yeme-içme sektörünün önemli isimlerinden Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer ile Sezen Aksu’nun kardeşi Nihat Yıldırım ve Cem Uşaklı restoranın açılmasına önayak olmuştu. Türkiye’nin en gözde AVM’lerinden Zorlu’da açılan restoran zamanla borç batağına girmiş ve 2015’te iflas erteleme talep edilmişti. Süreç hiç de iyi geçmeyince İngiliz Şef, ekim ayının ilk günü Zorlu’daki restoranını kapatıp gitti.

 

 

 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri