İtalyan şef Türkiye'deki 5 restoranını kapattı!

Jamie Oliver'ın ustası olan Antonio Carluccio beş restoranını kapattı. Dünyanın farklı ülkelerine yayılan Carluccio's isimli restoranların 65’inci şubesi 2012’de Türkiye’de açılmıştı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre onun da tercihi lüks markalara ev sahipliği yapan Kanyon AVM olmuştu.

10 TANE DAHA KURACAKTI

İtalyan usta, Carluccio's adlı restoranlarının sayısını artırdı. Göktürk, Çiftehavuzlar, Akasya, Nişantaşı ve Atatürk Havalimanı şubelerini hizmete açtı. Sayı 6’ya ulaştı. Hedef 10 şubeyi daha hizmete almaktı fakat planlar tutmadı. Kepenkler inmeye başladı birer birer… Göktürk, Çiftehavuzlar, Akasya, Nişantaşı’nın ardından geçtiğimiz günlerde Kanyon AVM’deki şube de kapandı. Sadece Atatürk Havalimanı şubesi kaldı.

İNGİLİZ ŞEF DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GİTMİŞTİ

‘İngiltere Kraliçesi’nin aşçısı’ olarak bilinen dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver, 32’nci restoranını 2013 yılı sonunda İstanbul’da açmıştı. Yeme-içme sektörünün önemli isimlerinden Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer ile Sezen Aksu’nun kardeşi Nihat Yıldırım ve Cem Uşaklı restoranın açılmasına önayak olmuştu. Türkiye’nin en gözde AVM’lerinden Zorlu’da açılan restoran zamanla borç batağına girmiş ve 2015’te iflas erteleme talep edilmişti. Süreç hiç de iyi geçmeyince İngiliz Şef, ekim ayının ilk günü Zorlu’daki restoranını kapatıp gitti.