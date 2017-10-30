Son dakika... Başkanlık ve AK Parti'den ağlayarak istifa etti

AK Parti'de istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur hem belediye başkanlığı hem de partisinden istifa etti. Edip Uğur şu açıklamaları yaptı:



"GÖREVİMDEN AYRILMA NOKTASINA GETİRİLDİM"

AK Parti'de siyasi hayata adım atarken kurucu il başkanı olarak görev verildi, bunu üstlendik. Milletvekili olarak yasama faaliyetinden genel başkan yardımcılığına kadar partimizde çok önemli görevler aldık. Partimizin kasası bize teslim edildi. En üst karar mekanizmalarında görevlendirildi. Belediye Başkanı olmamız istendi, bunu da üstlendik. Hiçbir kademe görevden geri durmadık. Son uygulamalarda geldiğimiz noktada şimdi sormak istiyoruz, bürokrasi siyasetin önüne, devlet milletin önüne ve en önemlisi sadakat liyakatin önüne geçmiş gibi görünmüyor mu?

Değerli basın mensupları neticede göreve devam etme imkanı bizler için maalesef ortadan kaldırılmıştır.

OTOFAJİYE DÖNÜŞMÜŞTÜR

Metal yorgunluğu adı altında bu değişim ve yenilenme süreci AK Parti'de bir otofajiye dönüşmektedir. İletişim çağında Ankara ile iletişim ve istişare kanalları sağlıklı işlememektedir. Yerel ile merkez arasındaki irtibat aracılarla sağlanamamaktadır. Bu durum bütün AK Partili belediye başkanları için de böyledir ve geçerlidir.

TEHDİDE VARAN MÜDAHALELER...

Kendi adıma şunu söylemeleyim. Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok. Ve fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak durum olmanın ötesine geçmiştir.

Dolayısıyla AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır.

Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılma noktasına gelmiş, getirilmiş bulunmaktayım.

"PARTİME VE BAŞKANLIK GÖREVİME VEDA EDİYORUM"

Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa bırakılmasıdır. Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzi irade ile milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum.



"ÜZGÜNÜM, KIRGINIM AMA HUZURLUYUM"



İnancım ve itikatım gereği olanda hayır vardır. Üzgün, kırgınım ama huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, yol arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aile teşekkür ediyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum, hoşça kalın."

OTOFAJİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uğur'un sözlerinin ardından üzerine binlerce internet kullanıcısı "Otofaji ne demek" diye arama yapmaya başladı. Otofaji hücrelerin, gereksiz veya işlevsiz kalan parçalarını doğal, düzenli ve yıkıcı bir şekilde ortadan kaldırmasını sağlayan mekanizmaya deniyor. Daha fazla bilgi için tıklayın:











BEŞ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti’de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.