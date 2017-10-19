Son dakika... İstifası istenen başkandan flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, AK Partili Belediye Başkanlarının istifasına ilişkin soruya, "Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır" sözleriyle yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından ilk haber Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'dan geldi. Uğur'un bugün 16.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.











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