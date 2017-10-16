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İstifa edeceği iddialarından sonra Gökçek, Erdoğan'ı karşılamaya gitti
DENİZ GÜREL/ANKARA
16.10.2017 - 12:19 | Son Güncelleme:
AK Parti yönetimi tarafından istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in şu dakikalarda İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na doğru yola çıktığı öğrenildi.
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