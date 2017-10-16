İstifa edeceği iddialarından sonra Gökçek, Erdoğan'ı karşılamaya gitti

AK Parti yönetimi tarafından istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in şu dakikalarda İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na doğru yola çıktığı öğrenildi.

Gökçek’in ‘son bir kez’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği kulislere yansırken, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Gökçek istifa ediyor mu?