Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... İstenen ceza belli oldu

    Son dakika... İstenen ceza belli oldu

    AA
    08.02.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:

    FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuklu 7 sanık ile aralarında Çapkın'ın da bulunduğu tutuksuz 7 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık yakınları da hazır bulundu.

    Cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye verdiği esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
    Tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman hususlarını değerlendiren savcılık, mütalaasında, Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Etiketler: Hüseyin Avni Mutlu , Hüseyin Çapkın , FETÖ , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri