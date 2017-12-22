Antalya'da Saddam dehşeti! Kurtulmak için buzluğa saklandılar

Korkmaz, restorandaki diğer çalışanları bulamayınca aynı silahla intihar etti. Restoranın mutfak kısmında çalışanların ise kurtulmak için restoranın buzhanesine sığındıkları öğrenildi. Beş yıldır restoranda çalışan Korkmaz'ın, iki gün önce de işten çıkarıldığı, cinayeti de bu nedenle işlediği belirlendi. Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tam bir cinnet hali olduğunu söyledi.

Şahsın iki gün önce işten çıkarılması gerekçesiyle patronuyla tartıştığını aktaran Uzunkaya, şunları kaydetti:



'HERKESİ ÖLDÜRMEYİ KAFASINA KOYMUŞ'



"Bugün de saat 10.30 gibi olay mahalline geliyor. Elinde pompalı tüfeği hırkasıyla sarmış, saklamış. Kayıtlarda, görüntülerde çok net görülüyor. İş yeri sahibini yanına yaklaşırken farkına varmadan, arkasından kafasına ateş ediyor. Onu öldürdükten sonra koşarak bodrum kata iniyor. Mutfakta çalışanlardan bir diğer şahsın hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer bir çalışan gıda mühendisi bir bayanla boğuşma oluyor bayana da ateş edip öldürüyor. Diğer çalışanlar bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var. Onlar saklanınca bu sefer kendisi başına ateş etmek suretiyle intihar ediyor."





Uzunkaya, ailelere başsağlığı ve sabır dilediğini bildirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna götürüldü.

’HEPSİNİ ÖLDÜRECEĞİM’ DEMİŞ

Öte yandan Saddam Korkmaz’ın, trafik cezası yüzünden patronuyla tartıştığı ortaya çıktı. Paket servis yapan Korkmaz’a servis sırasında trafik cezası kesildiği, cezanın ödenmesi konusunda patronu Gani Kocabaş’la 3 gün önce tartıştığı ve işten çıkarıldığı kaydedildi. Trafik cezası işletme sahibi tarafından ödenirken, Saddam Korkmaz’ın "Bu işyerindeki herkesi öldüreceğim" diye tehditte bulunduğu belirtildi.

SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ

Olayla ilgili incelemeyi sürdüren polis, Saddam Korkmaz’ın kullandığı pompalı tüfeği internet üzerinden aldığını tespit etti. Daha önce iki kez işten çıkarıldığı kaydedilen Korkmaz’ın silahı montunun içine gizleyerek işyerine geldiği ifade edildi. Diğer yandan Saddam Korkmaz’ın terör suçlarından değil, çeşitli asayiş suçlarından kaydı bulunduğu açıklandı.







Restoran çalışanı Şenol Öztaş ve Gıda Mühendisi Gizem Ege yaşamını yitirdi.