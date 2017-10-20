İşte Şaban Dişli'nin istifasının perde arkası

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında Şaban Dişli'nin istifa etmesiyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Selvi, şunları söyledi:

''Mehmet Dişli konusu çok önem arz ediyor. Mehmet Dişli ve onun ağabeyi Şaban Dişli'nin istifası konusu... Evet suçun şahsiliği prensibi var. Ancak Mehmet Dişli'nin bu darbenin beyin takımından olduğu, yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu ve çok önemli bir isim olduğu her geçen gün hem görüntülerle hem verilen ifadelerle çok daha netleşmeye başlıyor. Ancak o süreç içerisinde Şaban Dişli'nin önce Genel Başkan Yardımcısı olarak daha sonra Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapması hem FETÖ ile mücadele konusunda hem adalet duygusunun zedelenmesi konusunda özellikle AK Parti camiasında büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI TABANDAKİ RAHATSIZLIĞI ERDOĞAN'A İLETİYOR

Geçen hafta içerisinde şöyle bir gelişme yaşanıyor. Şaban Dişli'nin açıklamasında tabi o bölümler yok. Belki o bölümler hakkında bilgisi de olmayabilir. Bu tabandaki yaşanan rahatsızlık AK Parti'nin FETÖ ile mücadele konusunda yaptırdığı kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Toplum diyor ki 'Kardeşim Bank Asya'da hesabı olan ya da bir yakını darbeci olan insanlar kamudan ihraç ediliyor, bir kısmı tutuklanıyor. Ama Şaban Dişli'nin bilakis makamı yükseltiliyor' şeklinde bir rahatsızlık oluşuyor. Bu rahatsızlık bir noktaya geldikten sonra geçen hafta MYK toplantısından sonra bir kaç Genel Başkan Yardımcısı AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu görüşüyorlar. Bu konuda tabandan olan rahatsızlığı sayın Cumhurbaşkanı'na iletiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da belli ki uzun süredir bir değerlendirme içerisinde...

İSTİFASI İSTENİYOR

Böylece Şaban Dişli'nin istifası isteniyor. Yani kendisi de bu irade karşısında daha devam edemeyeceğini anlıyor ama AK Parti Genel Başkan yardımcılarından bir kaç isim sayın Cumhurbaşkanı ile bu süreci görüşüyorlar. Ve böylece istifa ile noktalanan bu süreç başlıyor.''