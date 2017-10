Son dakika! İşte o Las Vegas canisinin fotoğrafı!

Las Vegas polisi ABD'nin Las Vegas kentinde Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili açıklama yapan Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, polisin saldırganı vurarak öldürdüğünü açıklamıştı.

Paddock'un büyük bir soğukkanlılıkla silahsız insanlara yönelik gerçekleştirdiği katliam, ABD tarihindeki en büyük kitle katliamı olarak kayıtlara geçti.

"YALNIZ KURT SALDIRISI"

ABD basını ve sosyal medya yorumlarında saldırıyı Stephen Paddock (64) isimli bir kişinin gerçekleştirdiği öne sürüldü.



Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz" diye konuştu.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren Stephen Padcock isimli adamın yanında bulunan Marilou Danley isimli kadını aradığı öğrenildi.

TRUMP 'TERÖR' DESİN

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Twittter üzerinden yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları Trump'tan beyaz bir ABD'li tarafından gerçekleştirilen katliamı 'terör eylemi' olarak tanımlamasını talep etti.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!