Son dakika... İşte Kerkük'te yaşananlar

AA, kentin güneyinde konuşlanan Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük Askeri Havalimanı ve petrol kuyularını Peşmerge'den geri almak için operasyona başlamasının an meselesi olduğunu duyurdu.



Gerginliğin dorukta olduğu Kerkük'ün birçok bölgesinde sokakların boş olduğu görülüyor. Kerküklü siviller, yaşanan gerginliğin yol açabileceği çatışmadan dolayı evlerinden çıkamıyor.

Kentte Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde ise gönüllüler taşıdıkları silahlarla Peşmergelerle sokaklarda dolaşıyor.



Irak Parlamentosunca görevden alınan Kürt kökenli Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in Kerkük'te Peşmerge kıyafeti giymiş onlarca silahlı kişiyle birlikte olduğu fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.

DURUM KRİTİK... "HER AN PATLAYABİLİR"

IRAK ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Kerkük’ten çekilmesi için 48 saatlik süre tanırken, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, kentin adeta bir saatli bombaya döndüğünü belirterek, “Her an patlayabilir” dedi. Kerkük’te yaşananları Hürriyet’e değerlendiren Kazancı, Türkmenler olarak ne Peşmerge, ne de Haşdi Şabi güçlerinin yanında olacaklarını vurguladı. Kazancı şunları söyledi: “Kerkük bir Türkmen kentidir. Biz Türkmenler olarak şunun, bunun yanında olmayacağız. Kerkük’teki tüm Türkmen semtleri ve mahallelerini korumak için hazırlıklarımız var.”

Kazancı, Kerkük’e PKK’lıların geldiği haberlerinin hatırlatılması üzerine de, “PKK, çok uzun zamandan beri zaten Kerkük’te var. Bu yeni bir şey değil. Yeni olan Suriye’den PYD’lilerin gelmesi. Çok sayıda PYD’linin Erbil üzerinden Kerkük’e geldiği bilgisi var” dedi. Kazancı, “Peşmerge güçlerinin Kerkük’ten çekilmeye başladığı haberlerinin doğru olup olmadığı” sorusuna da, “Peşmerge güçleri çekiliyor ama bunu taktiksel nedenlerle yapıyor” yanıtını verdi. Uğur ERGAN / ANKARA



TÜRKMEN CEPHESİ BÜROSUNA SALDIRI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ise yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Leylan bölgesinde ITC binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek "Bu tür silahlı saldırılar, bazılarının uğraşmasına rağmen bizleri çatışmaya sürüklemeyecek." dedi. Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye de seslenerek anayasa ve hukuka uymasını istedi.



Öte yanda Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri de yaptığı açıklamada, "Peşmerge'ye yönelik saldırı düzenleneceği haberleri doğru değil. Peşmerge mevzilerine saldırı emri almadık." ifadesini kullandı.



Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci, Kerkük Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olması ve herkesin güvenliğini sağlaması talimatı vermişti.

BAĞDAT’TAN 6 TALEP

DHA’nın haberine göre Kürt asıllı olan Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, IKBY’nin Süleymaniye kentinde Kürt yetkililer ile bir araya gelerek Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Şii ağırlıklı Haşdi Şabi milislerinin taleplerini iletti. Irak Kürt tarafına 6 şart iletildi. Şartlar şöyle:

- Kerkük Havalimanı Irak ordusuna teslim edilecek.

- K1 Keyvan askeri karargâhı derhal Irak ordusuna verilecek.

- Tüm petrol kuCMSyuları, yatakları ve şirketlerin kontrolü Irak ordusuna geçecek.

- Kerkük valisi Necmettin Kerim görevden alınacak.

- Peşmerge’ye teslim olan DEAŞ militanları Irak ordusuna teslim edilecek.

- Peşmerge’nin ve Kürt yönetiminin kontrolünde olan Kerkük’ün tüm bölgeleri ile DEAŞ’tan geri alınan bölgeler de derhal Irak ordusuna teslim edilecek.





UÇAKLAR ALÇAK UÇUŞ YAPIYOR

Gerginlik en üst seviyedeyken IKBY basınında yer alan haberlerde, Kerkük üzerinde bazı savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, ancak bunların Irak merkezi hükümetine mi yoksa ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine mi ait olduğunun bilinmediği belirtildi.

TALABANİ'NİN OĞLU İRAN'LA GÖRÜŞÜYOR İDDİASI

Öte yandan bölgeden bir ilginç iddia daha geldi. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile İranlı bazı üst düzey yetkililerin bir araya geldiği iddia edildi.

AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Peşmerge komutanı, KYB'den bazı üst düzey sorumlular ve İranlı askeri yetkililerle Kerkük'ün Reşad köyünde bir araya geldiğini ileri sürdü. Peşmerge komutanı, KYB'den toplantıya kısa bir süre önce hayatını kaybeden Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani ve KYB'nin İstihbarat (Zanyari) Müdürü Lahor Şeyh Cengi'nin katıldığı iddiasında bulundu.

Söz konusu komutan, KYB ve İranlı yetkililerinin, Haşdi Şabi'nin Kerkük'ü kontrol etmesi planı üzerinde görüşme yaptıklarını söyledi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani de eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret etmişti.



TÜRKMEN VEKİLİN EVİNE HAVAN TOPU ATTILAR

Kerkük yakınlarındaki Tuzhurmatu'da ise Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nun evine hava topuyla saldırı düzenlendiği ve ailesinden 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mimaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tuzhurmatu ilçesindeki evime yönelik 4 adet havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında evde bulunan ailemden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan oğlumun ise durumu ağır.” dedi.



Tuzhurmatu'daki evinin daha önce de birçok saldırıya maruz kaldığını anımsatan Mimaroğlu, "Saldırıyı düzenleyenler Tuzhurmatu'ya getirilen PKK teröristleridir. Daha önce de bu yönde tehdit almıştık." ifadesini kullandı.



