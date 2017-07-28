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    İşte İstanbul için son hava tahmini

    İHA
    28 Temmuz 2017 - 08:56Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 12:03

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AKOM, Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da şiddetli yağış uyarısı yaptı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Kentin Asya yakasındaki Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da şiddetli yağış beklendiği ve yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı AKOM ekiplerinin bölgelerde tedbir aldığı belirtildi.  İBB'den yapılan açıklamada ise "Alınan meteorolojik verilere göre; Kartal-Pendik-Adalar-Tuzla bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor. AKOM ekipleri bölgede tedbir alıyor" denildi.

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    SON TAHMİNLER

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
    İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
    İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
    Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 35
    Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor. 28
    Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34
    Samsun: Parçalı bulutlu 29
    Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve dağlık kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
    Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

    AKOM'DAN İSTANBUL'UN 4 İLÇESİ İÇİN UYARI

    AKOM'dan İstanbul'un 4 ilçesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Şiddetli yağış uyarısı yapılan ilçeler Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla.

    İşte İstanbul için son hava tahmini

    İşte İstanbul için son hava tahmini

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    Etiketler: İstanbul , sağanak yağış , hava durumu , son dakika
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