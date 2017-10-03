Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Son dakika... İstanbul'un o ilçesinin adı değişiyor

    Son dakika... İstanbul'un o ilçesinin adı değişiyor

    İHA
    03.10.2017 - 17:13 | Son Güncelleme:

    AK Parti, İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi için TBMM'ye önemli bir teklif sundu.

    AK Partili vekiller İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi için harekete geçti. İlçe isminin 'Eyüpsultan' olarak değiştirilmesi adına TBMM İçişleri Komisyonu’na bir teklif sunuldu.

    İçişleri Komisyonu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.

    AK Parti İstanbul milletvekili Hayati Yazıcı, Ayşe Nur Bahçekapılı, Haydar Ali Yıldız, Mehmet Muş ve Hüseyin Bürge, Eyüp ilçesinin isminin Eyüp Sultan olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi verdi.

    Etiketler: Son dakika , Eyüp Sultan , Eyüp , iSTANBUL
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri