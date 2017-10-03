Son dakika... İstanbul'un o ilçesinin adı değişiyor

AK Partili vekiller İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi için harekete geçti. İlçe isminin 'Eyüpsultan' olarak değiştirilmesi adına TBMM İçişleri Komisyonu’na bir teklif sunuldu.

İçişleri Komisyonu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.

AK Parti İstanbul milletvekili Hayati Yazıcı, Ayşe Nur Bahçekapılı, Haydar Ali Yıldız, Mehmet Muş ve Hüseyin Bürge, Eyüp ilçesinin isminin Eyüp Sultan olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi verdi.