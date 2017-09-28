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    Hürriyet >Gündem>İstanbul'un başkanı bugün belli oluyor

    İstanbul'un başkanı bugün belli oluyor

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 06:39 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 07:54

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 22 Eylül'de görevi bırakmasının ardından yeni belediye başkanı bugün seçiliyor.

    Kanun gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yeniden seçilecek belediye başkanı için bugün toplanılacak. Belediye meclis üyeleri arasından gösterilecek adaylar arasında oylama yapılarak en fazla oyu alan kişi belediye başkanı seçilecek.

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    2019'A KADAR GÖREVE DEVAM EDECEK

    AK Parti ve CHP grupları kendi adaylarını gösterecek. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı. Yeni seçilecek belediye başkanı 2019 seçimlerine kadar İstanbul'u yönetecek.

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    "BÜYÜM AİLEM"

    "Büyük ailem" diyerek kendisine destek veren ve basın toplantısına katılanlara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beni bu onurlu göreve layık gören CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İl yönetimine, İstanbul milletvekillerimize, CHP'nin meclis üyelerine, İstanbul'un 14 çok değerli belediye başkanı yol arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

    Etiketler: ibb , Belediye Başkanı , Kadir Topbaş , istanbul büyükşehir belediyesi , Son dakika , ekrem imamoğlu
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