İstanbul'un başkanı bugün belli oluyor

Kanun gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yeniden seçilecek belediye başkanı için bugün toplanılacak. Belediye meclis üyeleri arasından gösterilecek adaylar arasında oylama yapılarak en fazla oyu alan kişi belediye başkanı seçilecek.







2019'A KADAR GÖREVE DEVAM EDECEK



AK Parti ve CHP grupları kendi adaylarını gösterecek. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı. Yeni seçilecek belediye başkanı 2019 seçimlerine kadar İstanbul'u yönetecek.







"BÜYÜM AİLEM"



"Büyük ailem" diyerek kendisine destek veren ve basın toplantısına katılanlara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beni bu onurlu göreve layık gören CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İl yönetimine, İstanbul milletvekillerimize, CHP'nin meclis üyelerine, İstanbul'un 14 çok değerli belediye başkanı yol arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.