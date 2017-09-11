İstanbul'un Anadolu yakası böyle görülecek

Büyük Çamlıca tepesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direklerinin kaldırılması ve sayısal yayına geçişi sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca’da yapımına başlanan tek anten kulesi çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kuledeki çalışmaların hızla devam ettiği ve kulenin betonarme yapısının bittiği görüldü.

Bittiğinde 369 metre yüksekliğe sahip olarak Paris’in en önemli simgesinden Eyfel Kulesi’nden daha yüksel olacak olan Çamlıca Tv Kulesi’nin betonarme kısmı bitti. Kulenin şu anda mevcut 221 metre yüksekliğine 168 metrelik çelik anten eklenip 201 metre kotuna çekilecek ve toplamda yapı yüksekliği 369 metreye ulaşılacak. 16 parça anten, kulenin içinde birleştirilip kulenin asansör sistemi ile yukarı çekilecek. Çalışmalarda 9 adet anten parçası betonarme çekirdek içerisine alındı. 10. parçanın içeri alınma hazırlıkları ve geçiş bölgesindeki destek çaprazları montajının ise devam ettiği öğrenildi.



DENİZ SEVİYESİNDEN 583 METRE YÜKSEKLİKTE OLACAK

Kule bittiğinde ziyaretçilerin görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. Yemek yemek isteyen ziyaretçiler ise 180 metre (Deniz seviyesinden 398 metre yüksekliğe çıkabilecek. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kulenin siluetinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken köprünün ayakları arasında yükseldiği görülüyor.