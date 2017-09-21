Son dakika... İstanbullular dikkat! Trafikte cuma kâbusu alarmı

İstanbul'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.





Yarın sıcaklığın 5 derece düşerek 24 dereceye inmesi beklenirken, İstanbullulara haftanın son iş gününde sabah trafiği uyarısı da geldi. Yarın özellikle sabah saatlerinde etkili olacak sağanak yağışın trafikte de aksamalara yol açması bekleniyor.







Öte yandan bugün sabah saatlerinde Kırklareli'de etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle kentte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Zaman zaman dolu yağışının etkili olduğunu kentte bir çok araç da su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.