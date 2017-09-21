Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Son dakika... İstanbullular dikkat! Trafikte cuma kâbusu alarmı

    Son dakika... İstanbullular dikkat! Trafikte cuma kâbusu alarmı

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 12:29 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 12:42

    Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da dün eylül ayı sıcaklık rekoru kırılmıştı. Yarın sıcaklığın hissedilir derecede düşerek 24 dereceye inmesi beklenirken, megakentte haftanın son iş günü olan cuma, özellikle sabah saatlerinde etkili olacak sağanak yağışın trafikte de aksamalara yol açacağı uyarısı geldi.

    İstanbul'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. 

    Son dakika... İstanbullular dikkat Trafikte cuma kâbusu alarmı
    Yarın sıcaklığın 5 derece düşerek 24 dereceye inmesi beklenirken, İstanbullulara haftanın son iş gününde sabah trafiği uyarısı da geldi. Yarın özellikle sabah saatlerinde etkili olacak sağanak yağışın trafikte de aksamalara yol açması bekleniyor.

    Son dakika... İstanbullular dikkat Trafikte cuma kâbusu alarmı

    Öte yandan bugün sabah saatlerinde Kırklareli'de etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle kentte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Zaman zaman dolu yağışının etkili olduğunu kentte bir çok araç da su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.

    Kırklarelini sağanak vurduKırklareli'ni sağanak vurdu

    İstanbul yaza rekorla veda etti Sonbahar yüzünü göstermeye başlıyorİstanbul yaza rekorla veda etti! Sonbahar yüzünü göstermeye başlıyor

    Etiketler: son dakika , Meteoroloji , istanbul , Trafik , Yağmur , Cuma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri