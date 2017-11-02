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    İstanbullular dikkat! Pastırma yazı kapıda...

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 10:04 | Son Güncelleme:

    İstanbullular için dikkat çeken son dakika haberi.. İstanbul'da bu hafta sonu yağmur, önümüzdeki hafta ise pastırma yazı yaşanması bekleniyor.

    İstanbul'da güneşli günlerin hafta sonu itibariyle yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Önümüzdeki hafta (6-17 Kasım) ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi, pastırma yazı yaşanması bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıkuzeybatı kesimlerde artacak fakat ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    PASTIRMA YAZI NEDİR

    Pastırma yazı tabiri, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelen, sıcak hava dalgasının etkili olduğu, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seyrettiği güneşli günler için kullanılır.

     

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    Etiketler: Son dakika , Hava durumu
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