Son dakika... İstanbullular dikkat! Meteroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.
Yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde yarın rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilen fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği de ifade edildi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
ŞİLE AÇIKLARINDA HORTUM MEYDANA GELDİ
ŞİLE’de öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Balıkçı Limanı açıklarında aniden oluşan hortum hızla Ağva istikametine doğru ilerledi, herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.