Son dakika... İstanbullular dikkat! Meteroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.



Yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde yarın rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.



Açıklamada, ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilen fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği de ifade edildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

ŞİLE AÇIKLARINDA HORTUM MEYDANA GELDİ

ŞİLE’de öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Balıkçı Limanı açıklarında aniden oluşan hortum hızla Ağva istikametine doğru ilerledi, herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.





