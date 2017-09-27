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    Son dakika... İstanbullular dikkat! Meteroloji'den fırtına uyarısı

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 14:11 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 15:19

    İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege denizinde yarın fırtına beklendiğini açıkladı. Öte yandan öğlen saatlerinde Şile'de hortum meydana geldi. Hortum herhangi bir hasara yol açmadı.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.

    Yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde yarın rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

    Açıklamada, ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilen fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği de ifade edildi.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
    İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
    İzmir: Az bulutlu ve açık 29
    Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29
    Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
    Antalya: Az bulutlu ve açık 29
    Samsun: Parçalı bulutlu 25
    Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
    Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

    ŞİLE AÇIKLARINDA HORTUM MEYDANA GELDİ 

    ŞİLE’de öğlen saatlerinde hortum meydana geldi. Balıkçı Limanı açıklarında aniden oluşan hortum hızla Ağva istikametine doğru ilerledi, herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.


    Etiketler: Son dakika , Meteoroloji , istanbul , Fırtına
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