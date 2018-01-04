İstanbul'da lapa lapa karın ne zaman yağacağı açıklandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bugünden itibaren Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü dışında yurdun tamamında yağışın devam edeceğini söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da yağışla beraber azalacağını ifade eden Köse, cumartesi günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini ve yüksek basıncın etkisi altına girileceğini anlattı.

Köse, bir hafta boyunca gündüzleri güneşli ve açık, geceleri ise ayaz sebebiyle kara yollarında buzlanma, tarımda da don tehlikesinin yaşanacağı günlerle karşılaşılacağını dile getirdi.

Kışın ilk döneminde genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini, yağışlarla birlikte dönem dönem mevsim normallerinin altına indiğini belirten Köse, son 9 aylık yağış tahminine bakınca da Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinin kurak geçtiğini, batı kesimlerinin ise kısmen mevsim normalleri civarında yağış aldığını söyledi.

"Zemheri ayında hastalıklar fazla görülür"

Ahmet Köse, İstanbul'da son birkaç gündür neredeyse sonbaharı anımsatan hava koşullarının yaşandığını ifade ederek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre 2010 Ocak ayında İstanbul'da hava sıcaklığının 22,4 derece ölçüldüğünü, dolayısıyla yaşanılan ılık havaların ne ilk ne de son olacağını kaydetti.

Köse, geçmişte kış mevsiminin ikiye ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Atalarımız 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak ifade etmiş. Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Atalarımız zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere zemheri zürafası yakıştırmasını yapmıştır."

"Batıda kış zemheriden sonra geliyor"

Ahmet Köse, batı kesimlerde kışın zemheriden sonraki olan ikinci dönemde yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak."



