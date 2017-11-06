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Son dakika... İstanbul'da yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Hürriyet Haber
06.11.2017 - 01:09 | Son Güncelleme:
Beykoz Poyrazköy'de buluna bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan çevredeki ağaçlara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.
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