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    Son dakika... İstanbul'da yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 01:09 | Son Güncelleme:

    Beykoz Poyrazköy'de buluna bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan çevredeki ağaçlara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: istanbul , poyrazköy , yangın , son dakika , Son dakika
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