Son dakika... İstanbul'da yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi

Beykoz Poyrazköy'de buluna bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan çevredeki ağaçlara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.

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