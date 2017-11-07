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    İstanbul'da trafikte kavga ettiği kişinin kulağını ısırıp kopardı

    İHA
    07.11.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da Ümraniye'de yaşanan akılalmaz olayda bir kişi trafikte tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı. Olayı gerçekleştiren M.U. gözaltına alınırken kulağı kopan kişi ise tedavi altına alındı.

    İstanbul trafiğinde yaşanan tartışmalara eklenen akılalmaz olay dün Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serdar Bülbül ile M.U. isimli şahıs trafikte yol nedeniyle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.U., Serdar Bülbül’ün kulağını ısırarak koparttı. Kulağı kopan Bülbül, acı içinde kıvranırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bülbül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan M.U. ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    İstanbulda trafikte kavga ettiği kişinin kulağını ısırıp kopardı

     

    Etiketler: kulağını koparttı , son dakika , trafik , kavga , trafikte kavga
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