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    İstanbul'da trafik durdu

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 18:36Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 20:07

    İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonrasında trafik durma noktasına geldi. Avrasya Tüneli ulaşıma kapatıldı.

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    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler

    İş çıkış saatine denk gelen çok şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su bastı.

    Dolu ve yağmur yağışı sırasında önlerini görmekte zorluk çeken sürücüler yol kenarlarına çekerek havanın düzelmesini bekledi.

    Metro, metrobüs, tren ve tramvay duraklarında da vatandaşlar mahsur kaldı.

    Saat 20.00 itibariyle genel trafik durumu yüzde 59'a kadar düşerken, bazı yollardaki yoğunluk sürüyor.

    İstanbulda trafik durdu

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    İstanbulda trafik durdu
    Şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından bazı yolları su bastı. - Foto: Ardıç Aytalar

    İstanbulda trafik durduSirkeci tren istasyonunda vatandaşlar mahsur kaldı. Fotoğraf: Türker Arslan

    İstanbulda trafik durdu
    Aksaray'da bir halk otobüsü suya battı. - Fotoğraf: Türker Arslan

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    Etiketler: İstanbul , trafik durumu , Yağmur
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