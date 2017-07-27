İstanbul'da trafik durdu

İş çıkış saatine denk gelen çok şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su bastı.

Dolu ve yağmur yağışı sırasında önlerini görmekte zorluk çeken sürücüler yol kenarlarına çekerek havanın düzelmesini bekledi.

Metro, metrobüs, tren ve tramvay duraklarında da vatandaşlar mahsur kaldı.

Saat 20.00 itibariyle genel trafik durumu yüzde 59'a kadar düşerken, bazı yollardaki yoğunluk sürüyor.

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Şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından bazı yolları su bastı. - Foto: Ardıç Aytalar

Sirkeci tren istasyonunda vatandaşlar mahsur kaldı. Fotoğraf: Türker Arslan



Aksaray'da bir halk otobüsü suya battı. - Fotoğraf: Türker Arslan



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