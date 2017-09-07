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Son dakika... İstanbul'da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine zam geldi

Hürriyet Haber
07.09.2017 - 16:37 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 18:32

İstanbul'da takside açılış ücreti 4 liraya yükseltilirken, kısa mesafe ücreti 10 lira olarak belirlendi. Kilometre ücreti de 2.5 liraya yükseldi. Taksi ücretleri yanı sıra dolmuş ücretlerine de zam geldi.

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı.

Buna göre, İstanbul’da taksimetre açılış ücreti 4 liraya, kilometre başına ücret 2.5 liraya ve kısa mesafa ücreti de 10 liraya yükseltildi.

UKOME’nin yeni düzenlemesi ile taksimetre ücretleri, her yıl eylül ayında düzenli olarak "enflasyon, asgari ücret ve yakıta gelen zam" oranlarının ortalaması alınarak artırılacak.

4 LİRADAN AÇILACAK

Daha önce taksilere iki yıl üzerine yüzde beş oranında zam yapıldığını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur şunları söyledi:

“Taksimetre ücretlerine iki yıl üzerine zam adı altında yüzde beş oranında düzenleme yapılması artan giderlerimizin yanında bizleri çok zorlayan bir durum olmuştu. Yaptığımız başvurular ve görüşmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz taksicilerin çalışma şartlarını görmezden gelmemiş ve her yıl yaşanan zam polemiğini sonlandırmıştır. Bizler için her yıl zam yapılacak olmasının karara bağlanması son derece önemlidir. Belirlenen oran da esnafımıza nefes aldıracaktır. İBB yetkililerimize kendim ve esnafım adına müteşekkirim.”

 

 

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Etiketler: Son dakika , Taksi , Ücret , tarife
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