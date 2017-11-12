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    Son dakika... İstanbul'da sürpriz zirve

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşüyor.

    Habertürk TV'nin haberine göre, görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ve Başbakan Yıldırım'ın ABD ziyaretinin gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında Başbakan Yıldırım ve Orgeneral Akar ile görüşmesi yer almıyordu.

     

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    Etiketler: Son dakika
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