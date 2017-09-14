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    İstanbul'da Pazartesi gününe dikkat!

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 18:42 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 18:43

    Okullar açılmaya başladı, İstanbul’da trafik yüzde 30 arttı

    Özel okulların bir kısmı ile anaokullarının açıldığı pazartesi günü İstanbul trafiği yüzde 30 arttı. 18 Eylül Pazartesi günü tüm okulların açılmasıyla trafik yoğunluluğunun çok daha fazla artması bekleniyor.
    Yaz tatilinin bitmesinin ardından İstanbul'da meydana gelen trafik artışı mercek altına alındı. Yapılan araştırmaya göre okulların açılması ve İstanbulluların tatilden dönmesiyle trafik geri geldi. Servis araçlarının da yola çıkmasıyla trafiksiz günler geride kaldı.
    Yandex Navigasyon, geride kalan son beş haftada pazartesi günleri gerçekleşen trafik verilerini masaya yatırdı. 11 Eylül Pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun, diğer haftalara göre yüzde 33 oranında arttığı ortaya çıktı. Sadece özel okulların bir kısmının ve anaokullarının açılmasıyla meydana gelen söz konusu yoğunluğun, 18 Eylül Pazartesi günü tüm okulların açılmasıyla çok daha artacağı öngörülüyor.

    Etiketler: son dakika , trafik , okullar açılıyor , okul , trafik yoğunluğu , haber , haberler
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