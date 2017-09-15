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    İstanbul'da para taşıyan motosikletli kuryeye silahlı saldırı

    Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL (DHA)
    15.09.2017 - 10:19 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:04

    İstanbul Zeytinburnu’nda döviz bürosuna ait 100 bin doları taşıyan kurye silahlı kişiler tarafından gasp edilmek istendi. Gaspçılar parayı vermeyen kuryeyi vurarak kaçtı.

    Olay saat 09.50 sıralarında D-100 karayolu Zeytinburnu yanyol üzerinde meydana geldi. Merter’deki bir döviz bürosuna ait 100 bin doları Kapalıçarşı şubesine götüren kuryeyi takip eden kamyonette bulunan silahlı kişi ya da kişiler kuryeyi durdurmak istedi.

    Fatih Karkar ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı durmayarak yollarına devam etti. Bu sırada sıkıştırılan motosiklettekiler yere düştü. Karkar ve arkadaşı hafif yaralandı. Bu sırada gaspçılarla 2 kişi arasında arbede yaşandı.

    Karkar, içinde 100 bin dolar bulunan çantayı vermeyince ayağından 3 el ateş edilerek vuruldu. Saldırganlar araçlarıyla kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karkar’ı hastaneye götürdü. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: Cevizlibağ , kurye , motosiklet , silahlı saldırı , son dakika , Fatih Karkar
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