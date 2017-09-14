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    İstanbul'da 'Ninja' çetesi kâbusu

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 15:12 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 15:27

    İstanbul Beyoğlu'nda üst üste marketlere silahlı soygun gerçekleştiren "Ninja" kıyafetli gasp çetesi polisin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

    Beyoğlu'nda marketlere girerek silahlı soygun gerçekleştiren Ninja çetesi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, Ninja kıyafetli soyguncular yaptıkları bir soygun sırasında mahalleli tarafından yola set çekilerek yakalanmak istedi.

    Soyguncuların mahalleden silahlarla kaçma anları, mahallelinin soygunculara set kurarak çelme takmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, polis yaptığı operasyon sonrası soyguncuları kıskıvrak yakalarken, o anlar kameralarca kaydedildi.

    Etiketler: Son dakika , istanbul , ninja , soygun
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