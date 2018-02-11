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    Son dakika... İstanbul'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile kritik görüşme

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    11.02.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alındı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile İstanbul’da görüştü. Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı öğrenildi.

    Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada ayrıca “İkili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır” denildi.

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , H.R. McMaster , Son dakika , görüşme
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