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    Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın

    Uğur AYAZSIN (DHA)
    10 Ağustos 2017 - 14:48Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 15:34

    Ataşehir’ de bir binanın çatısında gerçekleştirilen izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangında, 6 katlı binanın çatısı ve üst kat dairesi kullanılmaz hale gelirken, 2 kişi dumandan etkilendi.

    Yangın, Ataşehir Fetih Mahallesi Karadeniz Çarşı Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

     YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Çatıda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 6. kattaki daireyi de sardı. Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı.

     

    2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Yangında, itfaiyeye yarım ettiği belirtilen 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa dökülürken, bazı kişiler evlerinin penceresinden yangını izledi.

    Etiketler: Son dakika , istanbul , Yangın , Ataşehir
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