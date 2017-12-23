Hava durumu: Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı - Pazar günü kar yağacak mı?

Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı. Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürdü.

Sabah saatlerinde ise kar tekrar yerini yağmura bıraktı. Aydos tepesinin üst kesimlerinde ise havanın aydınlanması ile kartpostallık görüntüler oluştu. Tepenin doruk noktalarında ağaçların üzerleri ve yolların karlarla kaplandığı görüldü. Aydos tepesinin eteklerinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.



Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde gece saatlerinde yağan kar yerini yağmura bıraktı. Bu nedenle ilçelerdeki ormanlık alanlarda sabah saatlerinde karların yağan yağmurla eridiği görüldü.



MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredecek.

Bölgede, Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusundaki Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esecek.

D-100'DE TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK

D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR’ların geçişine izin verilmiyor. TIR’lar TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor. Araçlarda da kar lastiği uygulaması yapılıyor. Yetkililer kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

TEM ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı’nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler, TEM’in Bolu Dağı Tüneli bölgesinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde Kaynaşlı’da bulunan trafik ekipleri, kar yağışı nedeniyle TIR’ların geçişine izin vermiyor. Trafik ekipleri ayrıca kar lastiği denetimi yaptı.

Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Kentte oturanlar sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı. Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. (Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/BOLU-DÜZCE - DHA)