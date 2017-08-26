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    Son dakika... İstanbul'da inanılmaz görüntü... Vatandaş müdahale etti

    İHA
    26 Ağustos 2017 - 10:08Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 10:49

    İstanbul Maltepe'de bir adam, karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Vatandaşların tepki göstermesini fırsat bilen kadın kaçarak kocasının elinden kurtulurken olayı gören polis ise adamı gözaltına aldı.

    İstanbul'da koca şiddeti! Maltepe Bağdat Caddesi'nde bir adamın eşini dövmesi kameralara takıldı.

    Yol kenarında park halindeki araçların arasına sıkıştırdığı eşine şiddet uygulayan adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

    Saldırganın vatandaşlarla konuşmasını fırsat bilen kadın kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

    Çevrede bulunan vatandaşlar kocanın etrafını sararak duruma tepki gösterdi. Yaşanan kavgayı gören polis memurları adamı gözaltına aldı.

    Ancak iddiaya göre eşinin şikayetçi olmadığı adam ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

    Etiketler: istanbul , kadına şiddet , şiddet
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