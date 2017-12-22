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    Son dakika... İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma

    İSTANBUL (İHA)
    22.12.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul Çekmeköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de giderken, çatışma anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

    İstanbul Çekmeköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki ev ve arabaların zarar gördüğü çatışmada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. İki grubun kurşun yağdırdığı anlar ise kameralara yansıdı.

    Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesinde önceden aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelince silahlı çatışma çıktı. Onlarca merminin atıldığı silahlı kavgada çevredeki evler, araçlar ve dükkanlar hasar gördü. Çatışmanın ardından iki grup üyeleri de araçlarla olay yerinden kaçtı. Çatışma sonucu şans eseri olen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, iki grubun birbirine kurşun yağdırdığı çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı. Polis iki grubu da bulmak için çalışma başlattı.

    İKİ KARDEŞİN ÇATIŞMASI

    Olay yerinde 20'ye yakın boş kovan bulundu. Kurşunların 3 araç ve 1 ikamete isabet ettiği belirlendi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Kazım Cimenli, abisi Metin Cimenli ve yeğeni Barış Cimenli'nin kendisini tehdit ederek silahla saldırdıklarını iddia etti.

    Etiketler: Son dakika
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