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    İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Saniye saniye rehine krizi

    DHA
    03.02.2018 - 00:51 | Son Güncelleme:

    EYÜPSULTAN’da bir markette, çalışanları rehin alan gasp şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı. Rehineler de kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Eyüpsultan'da soygun bir markete giren şüpheliler çalışanları rehin aldı. Markete, Asayiş Şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonrası rehineler kurtarılırken, 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise polis tarafından yakalandı. Polislerin şüphelilere seslenişleri saniye saniye kaydedildi. Polislerin başarılı operasyonu kameraya yansıdı. 

    SORGULARI SÜRÜYOR

    Sorgulanmak üzere emniyete götürülen gasp şüphelilerinin 14 ayrı gasp olayının failleri olduğu ve arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: istanbul , rehine , kriz , son dakika
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