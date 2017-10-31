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    Son dakika: İstanbul'u kilitleyen kaza: Araç metrobüs yoluna girdi

    Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL(DHA)-
    31.10.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

    D- 100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'inde iki araç kaza yaptı. Kaza yapan araçlardan biri metrobüs yoluna girdi. Kazada iki kişi yaralandı. Metrobüs seferleri Edirne İstikametinde yapılamıyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    CEVİZLİBAĞ’da, iki araç kaza yaptı. Kaza yapan araçlardan biri metrobüs yoluna girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri Topkapı istikametinde yapılamıyor.

    Kaza, D- 100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii’inde saat 21.40 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsünün aşırı bir şekilde sollama yapmaya çalıştığı sırada kaza meydana geldi.

    HALATA ASILI KALDI

    Kazaya karışan otomobillerden biri metrobüs yoluna girerek çelik halata asılı kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Tuncay Yüksel itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan 3 kişi olayın ardından kaçtı. Kazada 4 araç daha maddi hasar gördü.

    Etiketler: istanbul , trafik kazası
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