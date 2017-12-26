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    Son dakika: İstanbul'da doğalgaz patlaması

    Ersan SAN - Özgür EREN - İSTANBUL (DHA)
    26.12.2017 - 17:54 | Son Güncelleme:

    İstanbul Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Binada mahsur kalanlar ise kurtarıldı.

    Karaköy Bankalar Caddesi'nde 7 katlı Seven Han'ın 5'inci katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

    Öte yandan, yangının çıktığı işyerinin LED ışık pilleri imalathanesi olduğu, adı bilinmeyen işyeri sahibinin içeride kimsenin olmadığı sırada kapıyı açıp girdiği, ardından bir anda patlama olduğu ve patlamanın ardından yangın çıktığı öğrenildi. İşyeri sahibinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamaya, neyin sebep olduğuyla ilgili itfaiye ve polisin incelemeleri sürüyor.

     

    Etiketler: istanbul
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