Son dakika: İstanbul'da anne kıza vahşet! Akrabaları da ABD'de öldürüldü



Orouba Barakat’a ulaşamayan yakınları İstanbul’daki ağabeyine bilgi verdi. Ağabeyi önceki akşam Barakat’ın Üsküdar’daki evine gitti. Lambaları açık olan evin kapısını çaldı, ancak yanıt alamayınca polisi aradı. Polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca üzerleri battaniye örtülmüş anne ve kızının cesetleriyle karşılaştı.

Barakat ve kızının cesetlerinin 2-3 günlük olabileceğini değerlendiren polis, cesetlerin kokmaması için deterjan döküldüğünü de belirledi. Kapının zorlanmadığını, evde dağınıklık olmadığını, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarının da alınmadığını saptayan polis, fail ya da faillerin aileyi tanıyor olabileceğini düşünüyor.

KAPIDA ZORLAMA İZİ YOK

Adrese giden Halla Barakat’ın arkadaşları anne kızın kullandığı otomobili park halinde gördü ve evde olduklarını düşünerek dairenin kapısına gitti. Uzun süre kapıyı çalan bir türlü cevap alamayan arkadaşları polise haber verdi. Polis çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve anne kızın cansız bedenlerini kanlar içinde buldu. Kapıda zorlama izi olmadığı belirlendi.

BOĞUP BIÇAKLAMIŞLAR

İlk incelemeyi yapan polis, talihsiz kadın ve kızının boğulduktan sonra öldüklerinden emin olmak için bıçaklandığını tespit etti. Vahşi cinayetin 3 ya da 4 gün önce işlendiği değerlendirilirken, katil zanlılarının cesetlerin kokmasını engellemek için üzerine toz detarjan döküp çarşaflara sardığı ortaya çıktı. Rejim muhalifi olan anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AKRABALARI DA ABD'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Korkunç cinayeti dünyaya Orouba Barakat’ın kız kardeşi Shaaza Barakat duyurdu. Shaaza Barakat’ın Mavi Marmara yolcularından olduğu öğrenilirken, Şubat 2015’te Amerika’da katledilen 3 Suriye’linin de Barakat’ın akrabalarından olması dikkat çekti. Shaaza Barakat’ın yeğeni olan Deah Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve eşinin kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, ABD’de 2015 şubatında silahlı saldırı sonucu katledilmişti. Shaaza Barakat, sosyal medyadan “Bıçaklamışlar... 40 seneden beri suçluları bulur, gazetelere manşet yapar, onları ifş a ederdi. Şimdi o ve kızı Halla’nın ismi manşetlerde... Bunu yapanlar, zulüm sizi bulacak” diyerek duyurdu.

ŞAM VE DEAŞ TEHDİT ETMİŞ

İstanbul’da yaşayan ağabeyin, anne ve kızının bir süre önce Suriye rejimi ve DEAŞ tarafından tehdit edildiklerini söylemesi üzerine soruşturmayı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. Evin bulunduğu sokak ve çevre sokaklarda kamera olmamasının çifte infazın çözümünü güçleştirdiği belirtildi.