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    Son dakika: İstanbul'da 200 noktada polis uygulaması

    DHA-AA
    27.10.2017 - 22:15 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 5 bin polis, 200 noktada ’Yeditepe Huzur’ adı verilen genel asayiş denetimi gerçekleştiriyor. Denetimlerde şüpheli görülen kişi ve araçlar üzerinde arama yapılıyor. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek veriyor. Denetimler saat 24.00’e kadar sürecek.

     İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

    Şehir genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, asayiş şube müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler şube müdürlüğü, trafik denetleme şube müdürlüğü, foto film şube müdürlüğü, havacılık şube müdürlüğü, narkotik, mali suçlar, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı ekipten 5 bin polis katılıyor.

    Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek veriyor.  Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

     

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    Etiketler: uygulama , Uygulama
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