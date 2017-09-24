Son dakika... İstanbul ve Ankara'da Bylock operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda, askerliğini asteğmen olarak yapan ve Bylock kullandıkları belirlenen 19 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.





FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK’daki yapılanmasına yönelik 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yürütülen çalışmalarda, örgüt arşivi ve hiyerarşisi içinde yer alan örgüt üyesi asteğmenler belirlendi. Tespit edilen asteğmenlerin örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları da saptandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardından İstanbul’da 26 ilçedeki adresler ile Ankara’da sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. 19 örgüt üyesi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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