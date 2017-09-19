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    Beyazıt Meydanı... Herkes geldi geçti, o kalakaldı

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 11:00

    Bonzai' diye tabir edilen sentetik uyuşturucunun etkisindeki bir genç, Beyazıt Meydanı'nda krize girdi. Dakikalarca donuk halde kalan ve adım atmak istedikçe savrulan gencin hali yürek burktu.

    İstanbul'da, hemen hemen her gün gündemde yer bulan uyuşturucu madde krizi vakalarına Fatih’te bir yenisi daha eklendi.

    Beyazıt Meydanı'ndan gelen görüntüler, uyuşturucu kabusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    'Bonzai' diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öne sürülen bir genç, üniversitenin ana binasının önündeki meydanda krize girdi. Adeta omuzlarından asılmış gibi ayakta dikilen genç, donuk şekilde dakikalarca kaldı. Birkaç kez yürümeye yeltenen bağımlı genç, adım atmak istedikçe savruldu ve her defasında düşme tehlikesi yaşadı.

    Vatandaşların öylece yanından geçip gittiği gencin ibretlik hali yürek burkarken, üzücü tablo kamerayla anbean görüntülendi.

    Etiketler: Bonzai , bonzai krizi , son dakika
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