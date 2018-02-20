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    Son dakika... İstanbul merkezli büyük operasyon! 170 gözaltı kararı var

    İSTANBUL (AA)
    20.02.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturmada aralarında 144'ü muvazzaf asker olmak üzere 170 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Polis, bu sabah 04.00’de harekete geçti. Mahrem imamlarla irtibata geçtikleri belirlenen TSK mensuplarının İstanbul Üsküdar'daki bir ankesörlü telefonu kullandıkları iddia edildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

    Soruşturma kapsamında, örgüte mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden 'mahrem imamlarla' iletişime geçtiği iddia edilen 170 kişiye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

    38 İLDE OPERASYON

    Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, bu sabah saat 04.00'de operasyon için harekete geçti. İstanbul merkezli 38 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 22'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

     

     

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    Etiketler: Son dakika , FETÖ operasyonu , Gözaltı
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