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    Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden son dakika metro açıklaması

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    02.01.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

     İstanbul Büyükşehir Belediyesi, göreve geldiği günden bu yana Kadir Topbaş’ın ustalık dönemi prestij projeleri olarak açıkladığı Üsküdar - Kabataş Yaya Tüneli, Haliç -Unkapanı Sualtı Karayolu Tüneli , Sefaköy - Başakşehir Havaray projesini iptalinin ardından, İstanbul’da “Her yere metro, her yerde metro” projesi kapsamında hayata geçirmeyi planladığı 6 metro projesi de İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından iptal edilip rafa kaldırılmıştı. Uysal’ın BB’nin meclis kararı doğrultusunda “Borçlanma” yoluyla kaynak oluşturularak yapılacak 6 metro projesinin iptal edildiği haberleri üzerine, İBB Basın Danışmanlığı’ndan gece yarısı yapılan açıklamada, “Metro projeleri değil, ihaleleri iptal edildi” denildi.

    Açıklamada, İBB tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği belirtildi. Medyada yer alan 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberler hakkında açıklama yapma gereği doğduğuna işaret edillen açıklamada, ihalelerin iptal gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi:

    DAHA EKONOMİK VE HIZLI OLSUN DİYE

    "Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir.
    Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul’un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."

    Etiketler: gazetehaberleri
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