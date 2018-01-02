Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden son dakika metro açıklaması

Açıklamada, İBB tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği belirtildi. Medyada yer alan 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberler hakkında açıklama yapma gereği doğduğuna işaret edillen açıklamada, ihalelerin iptal gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi:

DAHA EKONOMİK VE HIZLI OLSUN DİYE

"Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir.

Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul’un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."