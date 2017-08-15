Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 225 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 37 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,6’sı tarım, %18,9’u sanayi, %7,5’i inşaat, %54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,9 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 950 bin kişi artarak 31 milyon 713 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla %72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Mayıs 2016, Mayıs 2017



KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 34,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mayıs 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak %34,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,4 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 0,8 AZALDI

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre %0,8 oranında azalarak 3 milyon 590 bin kişi olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM VE İŞSİZLİK ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 44 bin kişi artarak 27 milyon 914 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 9 bin kişi artarak 3 milyon 560 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 11,3 oldu.







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