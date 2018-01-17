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    Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    İsrail merkezli Haaretz gazetesinin ifadesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e 2018 yılında taşıyacak" dedi. ABD, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının en az 2 yıl süreceğini söylemişti.

    'Yeni bir çağın başlangıcı' olarak nitelediği Hindistan ziyaretine devam eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD'nin, büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

    Sputnik'in aktardığı habere göre Delhi'den Gucerat'a giderken uçakta gazetecilere konuşan Netanyahu, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımn büyük bölümünü kesmesiyle ilgili görüşü sorulan Netanyahu, şu anda ABD'de daha önce hiç görülmemiş 3 şey yaşandığını söyledi. Netanyahu bahsettiği 3 şeyin ilkinin büyükelçiliğin taşınması meselesi olduğunu belirtip "Kesin görüşüm, ABD'nin büyükelçiliğini insanların düşündüğünden daha kısa sürede, 1 yıl içinde taşıyacağı yönünde" dedi.

    İkinci maddenin İran olduğunu söyleyen Netanyahu "İran konusunda çarpıcı değişiklikler var. Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili gerekli değişiklilere vakit ayırdı" diye konuştu.

    Netanyahu son olarak da Trump'ın 'Filistin söylemini tekrarlayan ve Siyonizm'i reddeden' UNRWA'ya karşı çıkmasını övüp 70 yıl sonra ilk kez böyle bir şey olduğunu savundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü 'tekrar gözden geçirmek üzere' askıya aldığını açıklamıştı.

    Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verileceğini belirtmişti.

    Etiketler: haberler , HABER
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